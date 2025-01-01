Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Tödliche Autofahrt
23 Min.Ab 12
Qualvoll verbrennt die 26-jährige Sarah Lohmann in ihrem Wagen, nachdem sie gegen einen Baum geprallt ist. Zuerst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch dann erhärtet sich der Verdacht, dass Sarahs Wagen manipuliert wurde...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1