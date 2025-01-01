Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Der tiefe Fall
23 Min.Ab 12
Der Zuhälter Klaus Lehmann stürzt aus dem 5. Stock in die Tiefe und ist sofort tot. Unfall, Selbstmord oder gar Mord? Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf und geraten in einen tiefen Sumpf aus Drogen und Prostitution ...
