Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Tödliche Höhe
23 Min.Ab 12
Ungebremst fällt die 22-jährige Lina Zech beim Klettertraining in die Tiefe. Grund: ein manipuliertes Sicherungsseil. Die Kommissare stehen vor einer fast unlösbaren Aufgabe, denn mit jeder Vernehmung scheint sich der Kreis der Verdächtigen zu erweitern ...
