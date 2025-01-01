Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geld stinkt nicht

SAT.1Staffel 3Folge 90
Geld stinkt nicht

Geld stinkt nichtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 90: Geld stinkt nicht

23 Min.Ab 12

Mit zwei Kugeln im Bauch wird der 38-jährige Peter Ströve in seiner Wohnung aufgefunden. Ein Raubmord ist unwahrscheinlich: Es gibt keine Einbruchspuren und es wurde nichts gestohlen. Im Laufe der Ermittlungen erfahren die Kommissare, wer das Opfer wirklich war ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen