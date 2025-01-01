Zum Inhalt springenBarrierefrei
Liebe ohne Leiden

SAT.1Staffel 3Folge 99
Folge 99: Liebe ohne Leiden

23 Min.Ab 12

Lebensgefahr - Betreten der Baustelle verboten! Der Unternehmensberater Gunnar Hansen wird lebensgefährlich verletzt in einem Baugraben gefunden. Die Verletzungen deuten auf einen Kampf hin. Wer stieß ihn in die Tiefe und ließ ihn liegen?

SAT.1
