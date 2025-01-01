Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: Zwei sind einer zuviel
22 Min.Ab 12
Zwei sind einer zuviel: In einem bereits belegten Sarg wird die 24-jährige Leichenwäscherin Silke Köhnen erschlagen aufgefunden. Ein fast perfektes Verbrechen, denn der Sarg sollte am nächsten Tag verbrannt werden. Was wurde Silke Köhnen zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
