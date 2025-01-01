Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 110
Folge 110: Zwei sind einer zuviel

22 Min.Ab 12

Zwei sind einer zuviel: In einem bereits belegten Sarg wird die 24-jährige Leichenwäscherin Silke Köhnen erschlagen aufgefunden. Ein fast perfektes Verbrechen, denn der Sarg sollte am nächsten Tag verbrannt werden. Was wurde Silke Köhnen zum Verhängnis?

