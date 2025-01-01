Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Ausgestorben
22 Min.Ab 12
Tote Hose im Puff: Der 37-jährige Horst Kurowski liegt tot in einem menschenleeren Bordell. Die Kommissare ermitteln im Rotlichtmilieu zwischen grausamen Schicksalen und grenzenloser Gier.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1