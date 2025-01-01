Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Ausgetrickst
22 Min.Ab 12
Gefesselt und geknebelt liegt Maria Jansen in ihrer Wohnung - Opfer Nummer sechs, das dem Täter selbst die Tür öffnete. Die Jagd nach dem Unbekannten beginnt, immer die Angst im Nacken, dass er ein weiteres Mal zuschlägt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
