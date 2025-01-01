Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Swinging Susie
22 Min.Ab 12
Tod im Schlafzimmer: Paul Rödler findet seine nymphomanisch veranlagte Ehefrau Susanne erwürgt im Ehebett. Wurde ihr einer der vielen Sexpartner zum Verhängnis? Oder konnte es Paul nicht mehr ertragen, dass seine Frau mit anderen Männern ins Bett ging?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1