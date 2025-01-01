Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 4Folge 160
Folge 160: Wer schweigt, stimmt zu

21 Min.

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen - die Kriminalkommissarin Kerstin Lenz liegt erstochen im Innenhof einer Wohnanlage. Warum schweigen die Anwohner? Auf der Suche nach dem Täter fällt es den Kommissaren schwer, ihre Gefühle im Zaum zu halten ...

SAT.1
