Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Wer schweigt, stimmt zu
21 Min.
Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen - die Kriminalkommissarin Kerstin Lenz liegt erstochen im Innenhof einer Wohnanlage. Warum schweigen die Anwohner? Auf der Suche nach dem Täter fällt es den Kommissaren schwer, ihre Gefühle im Zaum zu halten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1