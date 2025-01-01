Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 161: Anatomie des Mordes
22 Min.
Die 23-jährige Greta Brammer wird tot im Gebüsch des Universitätsparks gefunden. Todesursache unklar - fest steht aber, dass die Medizinstudentin woanders gestorben sein muss. Wer beendete das Leben der jungen Frau, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Leben zu retten?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1