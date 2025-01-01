Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 169: Dick - dicker - Manni
22 Min.
Mit dem Kopf in einem riesigen Teller Spaghetti wird der 42-jährige Manni tot im Keller seines Hauses gefunden. Hat sich der Übergewichtige tatsächlich zu Tode gefressen oder hat jemand nachgeholfen?
