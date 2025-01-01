Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 173: Ironie des Schicksals
21 Min.
Halbnackt und völlig verstört wird die 17-jährige Nicole Hoffmann im Stadtwald gefunden. Die Kommissare setzen aus den bruchstückhaften Erinnerungen des Mädchens ein Puzzle des Grauens zusammen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1