Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 174: Und bitte lächeln!
22 Min.
Reich und schön - aber mausetot. Die Boutiquebesitzerin Maria van Rohberg treibt leblos in ihrem Pool. An ihrem Hals: Würgemale. Welches Geheimnis nahm sie mit in den Tod?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1