Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Überraschender Besuch

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 184
Folge 184: Überraschender Besuch

21 Min.Ab 12

Bei Anruf Mord: Während die 27-jährige Erzieherin Anette Sieker noch mit der Polizei telefoniert, wird sie in ihrem Schlafzimmer umgebracht. Die Kommissare stoßen bald auf ein Meer aus Eifersucht und verletzten Gefühlen.

