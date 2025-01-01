Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 186: Dancing-Queen
22 Min.
Die Karriere der Ballettschülerin Melly Wagner endet auf einer Landstraße - ein Auto drängte sie mit ihrem Fahrrad ab. Schwer verletzt wird sie von den Sanitätern abtransportiert. Wer wollte ihren Traum vom Rampenlicht zerstören?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1