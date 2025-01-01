Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Frustfressen
22 Min.Ab 12
Die stark übergewichtige Ute Höck wird nach einem Sturz vom Balkon tot aufgefunden. Unfall oder Mord? Die Kommissare Niedrig und Kuhnt stoßen auf einen teuflischen Plan zwischen Fressorgien und Schlankheitswahn.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1