Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Rote Karte - Tod
22 Min.Ab 12
Sport ist Mord! Bernie Kuhnts ehemaliger Fußballtrainer bittet ihn, bei einem Freundschaftsspiel auszuhelfen. Bernie läuft zur Hochform auf, doch dann wird während des Spiels der Schiedsrichter Frank Lange von einem Unerkannten erschossen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1