Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Affentheater
22 Min.Folge vom 20.10.2024Ab 12
Affengeil: Ein Schimpanse sorgt am Rheinufer für Aufsehen. Wem gehört der kleine Affe? Auf der Suche nach seinem Herrchen machen die Kommissare eine schreckliche Entdeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1