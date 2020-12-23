Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Schlammschlacht
22 Min.Folge vom 23.12.2020
Die 25-jährige Schlammcatcherin Tina Damm erstickte im Schlammbecken einer Diskothek. Wer ist für den bizarren Tod der jungen Schönheit verantwortlich? Die Kommissare gehen auf Tuchfühlung und ermitteln in einem Sumpf aus nackter Lust und billiger Fleischbeschau.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1