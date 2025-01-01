Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tiefer gelegt

SAT.1Staffel 4Folge 71
Folge 71: Tiefer gelegt

21 Min.Ab 12

Aufgemotzt und platt gemacht - der 26-jährige Markus Lampe wird von seinem eigenen Auto zerquetscht. Unfall oder Mord? Die Kommissare begeben sich in die Welt der Autotuner und ermitteln zwischen breiten Reifen und fetten Spoilern.

