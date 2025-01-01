Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bei Scheidung: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 72
Bei Scheidung: Mord

Bei Scheidung: MordJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 72: Bei Scheidung: Mord

22 Min.Ab 12

Kaltblütiger Mord an einem Querschnittsgelähmten: Der Notar Franz Schumann wird erstochen aufgefunden. Die einzige Zeugin konnte schwer verletzt überleben, liegt jedoch im künstlichen Koma. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein tödliches Gemisch aus Eifersucht, Habgier und Intrigen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1 GOLD
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen