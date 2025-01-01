Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Bei Scheidung: Mord
22 Min.Ab 12
Kaltblütiger Mord an einem Querschnittsgelähmten: Der Notar Franz Schumann wird erstochen aufgefunden. Die einzige Zeugin konnte schwer verletzt überleben, liegt jedoch im künstlichen Koma. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf ein tödliches Gemisch aus Eifersucht, Habgier und Intrigen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1