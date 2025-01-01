Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 77: Mord verjährt nie
22 Min.Ab 12
Eiskalt erledigt - der 35-jährige Hans Knipper wird auf der Straße niedergeschossen, und niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Die Kommissare ermitteln und stoßen auf schreckliche Geheimnisse aus der Vergangenheit.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1