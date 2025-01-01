Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 83
22 Min.Ab 12

19 Jahre Haft - drei Stunden in Freiheit: Noch am Tag seiner Haftentlassung wird der Kinderschänder Ralf Fischer vor seiner Haustür erschossen. Der Mord kommt einer Hinrichtung gleich, und die Motive aller Verdächtigen sind mehr als nachvollziehbar.

