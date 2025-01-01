Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Stille Nacht, tödliche Nacht

SAT.1Staffel 4Folge 87
Stille Nacht, tödliche Nacht

Stille Nacht, tödliche NachtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 87: Stille Nacht, tödliche Nacht

22 Min.Ab 12

Völlig verwirrt sitzt eine junge Frau mit zerrissener Kleidung am Steuer eines parkenden Autos. Sie steht unter Schock und ist nicht ansprechbar. Wer ist sie und was hat sie erlebt? Die Kommissare ermitteln im Umfeld des Opfers, als sich plötzlich die Ereignisse überschlagen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen