Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 94: Um jeden Preis
22 Min.Ab 12
Skandal im Rathaus: Der Regierungsdirektor Raul Hähnel wird überfallen und das ausgerechnet im Rotlichtviertel. Führte der spießige Politiker ein Doppelleben oder wurde er Opfer einer Intrige? Die Kommissare stoßen auf bizarre Verflechtungen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1