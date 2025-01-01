Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Im Koma vergewaltigt
22 Min.Ab 12
Letzter Ausweg Selbstmord? Nach elfmonatigem Koma will sich die 28-jährige Katharina Schulz das Leben nehmen. Doch was treibt eine junge Frau, der erneut das Leben geschenkt wurde zu solch einer Verzweiflungstat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1