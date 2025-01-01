Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 117: Tote lesen keine Bücher
22 Min.Ab 12
Bei der querschnittsgelähmten Henriette Maidorn wurde eingebrochen. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Routineeinsatz. Doch als die Kommissare den verwüsteten Tatort aufsuchen, machen sie eine entsetzliche Entdeckung ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
