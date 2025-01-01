Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Friedhof der Vergessenen

SAT.1Staffel 5Folge 158
Friedhof der Vergessenen

Folge 158: Friedhof der Vergessenen

22 Min.Ab 12

In einem Waldstück werden drei Leichen gefunden. Wer sind die Toten, und wer hat sie dort vergraben? Die Kommissare ermitteln zwischen eiskalter Ausbeutung und grenzenloser Menschenverachtung.

