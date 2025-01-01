Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: Friedhof der Vergessenen
22 Min.Ab 12
In einem Waldstück werden drei Leichen gefunden. Wer sind die Toten, und wer hat sie dort vergraben? Die Kommissare ermitteln zwischen eiskalter Ausbeutung und grenzenloser Menschenverachtung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1