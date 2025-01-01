Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

So nah und doch so fern

SAT.1Staffel 5Folge 161
So nah und doch so fern

Folge 161: So nah und doch so fern

22 Min.Ab 12

Spurlos verschwunden! Die dreijährige Leonie Bock wird aus dem Kinderparadies eines Kaufhauses entführt. Für die Kommissare beginnt ein Rennen gegen die Zeit, denn Leonie hat Diabetes und braucht dringend Insulin.

SAT.1
