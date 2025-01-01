Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Ein Fehler im System
22 Min.Ab 12
Der Mann erschossen im Wald - die Frau gefesselt im Keller. Ein gemütlicher Abend endete für das Ehepaar Wagner in einer Tragödie. Wurden der Juwelier und seine Frau von einem seit längerem gesuchten Gangsterpärchen überfallen? Oder steckt ein anderes Geheimnis hinter dem brutalen Verbrechen?
