Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 175: Vor meiner Tür
22 Min.Ab 12
Völlig hysterisch und mit einer Waffe in der Hand randaliert Jennifer Meurer vor der Wohnungstür einer WG. Die panischen Mieterinnen rufen sofort die Polizei, doch dann fällt ein Schuss, und Alexandra Brinkmann stürzt getroffen zu Boden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1