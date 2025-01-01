Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Nicht Fisch, nicht Fleisch

SAT.1Staffel 5Folge 178
Nicht Fisch, nicht Fleisch

Folge 178: Nicht Fisch, nicht Fleisch

Folge 178: Nicht Fisch, nicht Fleisch

22 Min.Ab 12

Ein Psychiater und ein unbekannter Mann werden erschossen aufgefunden. Beide tragen Frauenkleider. Das Werk eines durchgedrehten Patienten? Die Ermittlungen führen die Kommissare an die Abgründe der menschlichen Psyche ...

SAT.1
