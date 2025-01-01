Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 178: Nicht Fisch, nicht Fleisch
22 Min.Ab 12
Ein Psychiater und ein unbekannter Mann werden erschossen aufgefunden. Beide tragen Frauenkleider. Das Werk eines durchgedrehten Patienten? Die Ermittlungen führen die Kommissare an die Abgründe der menschlichen Psyche ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1