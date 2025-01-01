Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 22: Herz-Schmerz
22 Min.
Mysteriöse Vorfälle ereignen sich an der Uni Duisburg: Erst verschwinden zwei Studentinnen, dann wird eine weitere tot im Anatomiesaal aufgefunden. Ihr wurde das Herz entfernt. Für die Kommissare beginnt die Jagd auf einen skrupellosen Psychopathen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1