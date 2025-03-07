Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 24: Paten der Unterwelt
22 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Der Fahrradkurier Felix Groß wird erschossen im Stadtwald aufgefunden, neben ihm ein Bündel Geld. War es ein eiskalter Raubmord? Die Ermittlungen führen die Kommissare mitten in die Welt des organisierten Verbrechens und vor eine Mauer aus Angst und Schweigen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
