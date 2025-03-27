Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Der Abschiedsbrief
22 Min.Folge vom 27.03.2025
Die fanatische Umweltschützerin und Buchautorin Delia Steinmann wird in ihrer Wohnung aufgefunden - erschossen. Die Kommissare entdecken einen zweifelhaften Abschiedsbrief und unzählige Drohbriefe. Doch irgendwie passen die nicht zusammen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1