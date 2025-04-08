Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein ehrenwertes Haus

SAT.1Staffel 5Folge 45vom 08.04.2025
Ein ehrenwertes Haus

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 45: Ein ehrenwertes Haus

22 Min.Folge vom 08.04.2025

Blutverschmiert trottet Hund Bobby allein ins Präsidium und bellt um Aufmerksamkeit. Die Kommissare folgen ihm und finden sein Herrchen Uwe Maubusch tot in der Wohnung. Der Querulant hatte immer wieder Stress mit seinen Nachbarn. Wurde ihm sein Ordnungswahn zum Verhängnis?

