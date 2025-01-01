Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 53
22 Min.

Grausame Nachricht für Conny Niedrig: Ihre Freundin und Kollegin, Susanne Wiener, wurde bei einem verdeckten Einsatz brutal hingerichtet. Auf der Jagd nach dem Täter stoßen Conny und Bernie fast an die Grenzen ihrer Freundschaft.

