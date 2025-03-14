Junge, komm bald wiederJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Junge, komm bald wieder
22 Min.Folge vom 14.03.2025
Der Albtraum jeder Mutter: Der dreijährige Jannik wird am helllichten Tag entführt. Die verzweifelte Ines Leims kann sich nur noch an eine Gestalt mit einem langen schwarzen Mantel erinnern. Wer ist der Unbekannte? Und warum hat er gerade Jannik entführt? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1