Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Feuchte Träume
22 Min.
Die 23-jährige Edelprostituierte Mandy Brahme wird brutal im Whirlpool eines Wellnessclubs ertränkt. Zwischen purer Lust und Leidenschaft auf Knopfdruck stoßen die Kommissare auf sexuellen Frust und grenzenlose Eifersucht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
