Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 68
Folge 68: Abgeschmiert

22 Min.

Scherben bringen Tod: Eine zerbrochene Whiskeyflasche wird dem Obdachlosen Karl Heinz Dressen zum Verhängnis. Doch war es wirklich ein Mord unter Landstreichern? Die Kommissare ermitteln zwischen elender Armut und skrupelloser Profitgier ...

