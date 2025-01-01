Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 72: Tod im Radio
22 Min.
Tod im Radio: Der Moderator der beliebten Morgensendung von "Hitlist-Duisburg" wird im Studio des Senders erschlagen. Jetzt übernehmen die Kommissare die Regler und ermitteln in einer Welt von knisternder Leidenschaft und knallhartem Konkurrenzkampf ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1