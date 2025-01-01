Schicke Schnitten - scharfe TypenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Schicke Schnitten - scharfe Typen
21 Min.
Nasse Shirts und heiße Kurven: Discoqueen Beverly Lützenkirchen wird bei einem Wet-T-Shirt-Contest Opfer eines Säureanschlags. Sie droht für immer zu erblinden. Zwischen Discomäuschen und Schmalspurrambos beginnt die Suche nach dem skrupellosen Täter.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1