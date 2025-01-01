Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 78
Folge 78: Treffpunkt Sex

22 Min.Ab 12

Treffpunkt Sex: Während der schnellen Nummer zwischendurch werden Jutta Preiss und Gregor Kaiser im Auto erschossen. Wurde ihnen die unbändige Lust auf heißen Parkplatzsex zum tödlichen Verhängnis?

