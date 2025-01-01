Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Die schwarze Witwe
22 Min.Ab 12
Endstation Straßengraben: Der 34-jährige Matthias Becker wird an einer Landstraße überfahren aufgefunden. War es ein Unfall, oder handelt es sich um eine gezielte Tötung? Die Kommissare ermitteln im Leben des Journalisten und decken eine menschliche Tragödie auf.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1