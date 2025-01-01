Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Die weiße Spur
22 Min.
Lautloser Schuss: Ein Harpunenpfeil durchbohrt den Kleinkriminellen Manni Steiner. Aufgespießt an seiner Wohnungstür lässt sein Mörder ihm keine Chance. Die Kommissare ermitteln im Haifischbecken und fassen dabei nicht nur kleine Fische.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
