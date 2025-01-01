Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Von Blumen und Bienen

SAT.1Staffel 5Folge 95
Von Blumen und Bienen

Von Blumen und BienenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 95: Von Blumen und Bienen

22 Min.

Die junge Auszubildende Nadine Pander wird schwer verletzt in einem Blumenladen aufgefunden. War es ein brutaler Raubüberfall, oder steckt hinter der Tat ein ganz anderes Motiv? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf Lilien, Lust und Laster.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen