Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 104: Dunkle Triebe
22 Min.Ab 12
Eine Serie von brutalen Raubüberfällen erschüttert Duisburg. Vier Frauen wurden bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und beklaut. Doch den Kommissaren wird bald klar, hinter den Verbrechen steckt sehr viel mehr, als nur die Gier nach Geld.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1