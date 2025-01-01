Drum prüfe, wer sich ewig bindetJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 106: Drum prüfe, wer sich ewig bindet
22 Min.Ab 12
Nach seinem Junggesellenabschied liegt Frank Lier vergiftet hinter einer Mülltonne. Seine Freunde Sebastian und René behaupten, dass er nicht treu war. Steckt seine zukünftige Frau hinter der Tat?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1