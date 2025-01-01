Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Vermächtnis

SAT.1Staffel 6Folge 115
Das Vermächtnis

Folge 115: Das Vermächtnis

22 Min.Ab 12

Der erfolgreiche Anwalt Gerd von Melchler wird erschossen. Seine junge Frau wird vom Täter zwar schwer verletzt, überlebt aber den Anschlag. Sie kann sich angeblich an nichts erinnern.

SAT.1
